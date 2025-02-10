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Marmaris ve Fethiye'de deniz suyu çekildi! Uzman isim bu durumla ilgili konuştu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Marmaris ve Fethiye'de deniz suyu çekildi! Uzman isim bu durumla ilgili konuştu

Muğla'da deniz suyu Marmaris ilçesinde yaklaşık 5, Fethiye ilçesinde ise 2 metre kadar çekildi. Bunun, doğada belli zamanlarda, kendi döngüsünde yaşanan bir olay olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Ege kıyılarında deniz çekilmesinde gel-git, fırtına, rüzgar ve topografya önemli rol oynar. Depremlerle ilişkili gözükmemektedir. Biz de konuyu takip ediyoruz." dedi.

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Marmaris'te Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkisinde, denizin 5 metre kadar çekilmesi nedeniyle adacıklar oluştu. Uzunyalı ve İçmeler sahillerinde de suyun yaklaşık 2 metre çekildiği gözlendi.

Fethiye'de de körfezde deniz suyunda yaklaşık 2 metre çekilme görüldü. Kıyıya yakın yapay Ördek Adası'nda suyun çekilmesiyle karayla bağlantı oluştu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, AA muhabirine, son günlerde bölgede görülen deniz çekilmesinin gel-git olayından kaynaklı olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

Doğada belli zamanlarda, kendi döngüsünde yaşanan bir olay olduğunu vurgulayan Özçelik, "Ege kıyılarında deniz çekilmesinde gel-git, fırtına, rüzgar ve topografya önemli rol oynar. Depremlerle ilişkili gözükmemektedir. Biz de konuyu takip ediyoruz." dedi.

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