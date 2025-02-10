Galatasaray 5. transferini tamamladı! Polonyalı futbolcu İstanbul'a geliyor! Kasadan 8 milyon euro çıkacak
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata, Carlos Cuesta ve Mario Lemina’nın ardından bir transferi daha bitirdi. Kulübü ve kendisiyle anlaşma sağlanan yıldız futbolcu için Galatasaray 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Türkiye’de ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala takımlar çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Galatasaray eksik olduğu bölgelere takviyeler yaptı.
Galatasaray, hücum hattını Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata ile defans hattını Carlos Cuesta ve orta sahayı ise Mario Lemina ile güçlendirdi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray 5.transferinde mutlu sona ulaştı. Okan Buruk’un transferine onay verdiği yıldız futbolcu için kulübüyle anlaşma sağlandı.
Frankowski transferinde mutlu son
TRT Spor’un haberine göre, Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için oyuncu ve kulübü Lens ile her konuda anlaştı. Polonyalı futbolcunun, bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.