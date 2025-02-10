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Sabiha Gökçen'de uçuş iptalleri! Yolculara önemli uyarı

Sabiha Gökçen'de uçuş iptalleri! Yolculara önemli uyarı

HEAŞ, Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat'ta uçuşların %5, 12 Şubat'ta ise %10 oranında iptal edileceğini duyurdu. Yolculara, uçuş durumlarını havayolu şirketlerinden takip etmeleri tavsiye edildi.

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Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada “Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 11.02.2025 tarihinde uçuşlar yüzde 5, 12.02.2025 tarihindeki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilir" denildi.

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