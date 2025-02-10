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Afyonkarahisar’da fabrikada yangın! 26 itfaiye ekibi müdahale ediyor

Afyonkarahisar’da fabrikada yangın! 26 itfaiye ekibi müdahale ediyor

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına 26 itfaiye aracı, 4 arazöz ve 4 tomo ile müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

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Afyonkarahisar'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde bir orman ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, 26 itfaiye, orman işletmeye ait 4 arazöz, 4 tomo ile müdahale ediliyor.

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