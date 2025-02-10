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Galatasaray'ın yeni transferi Frankowski İstanbul'da!

Galatasaray'ın yeni transferi Frankowski İstanbul'da!

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için Lens forması giyen Polonyalı kanat oyuncusu Przemyslaw Frankowski ile görüşmelere başladı. İstanbul’a gelen tecrübeli futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılı yönetimle transfer detaylarını görüşecek.

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Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekibi Lens'te forma giyen Polonyalı kanat oyuncusu Przemyslaw Frankowski ile transfer görüşmelerine başladığını duyurdu.

Tecrübeli futbolcu, İstanbul'a gelerek transfer süreci için ilk adımı attı. Havalimanında görüntülenen Frankowski'nin, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Galatasaray yönetimiyle son detayları görüşeceği öğrenildi.

Galatasaray'ın, Frankowski transferini kısa süre içinde resmiyete dökmesi bekleniyor.

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