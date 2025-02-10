Bodrum ile Göztepe 1 puana razı oldu

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Sipay Bodrum FK, sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Karşılıklı ataklarla geçen mücadelede iki takım da gol bulamazken, puanlar paylaşıldı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sipay Bodrum FK ile Göztepe 0-0 berabere kaldı.
49. dakikada gelişen Göztepe atağında ceza sahasında topla buluşan Dennis'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.
55. dakikada gelişen Sipay Bodrum FK atağında sol kanatta topla buluşan Okita'nın vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.
56. dakikada hızlı gelişen Sipay Bodrum FK atağında Okita'nın vuruşunda kaleci Lis, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.
64. dakikada gelişen Göztepe atağında Ahmed Ildız'ın vuruşunda kaleci Diogo Sousa topa hakim oldu.
Karşılaşma, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.