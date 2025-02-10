Trabzonspor, Eyüpspor'u tek golle geçti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Eyüpspor’u 1-0 mağlup etti. Galibiyet golünü 59. dakikada Lundstram atarken, Karadeniz ekibi iç sahadaki üst üste 4. galibiyetini aldı ve puanını 29’a yükseltti.

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Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor, sahasında Eyüpspor’u konuk etti.

Papara Park Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Karadeniz ekibi, 1-0 kazandı.

Trabzonspor’a galibiyet golünü 59. dakikada Lundstram kaydetti.

Karadeniz ekibi, iç sahada üst üste 4. galibiyetini aldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 29’a yükseltti. Eyüpspor ise 39 puanda kaldı.

Süper Lig’de gelecek hafta Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Eyüpspor ise sahasında Kayserispor’u konuk edecek.

Trabzonspor 1 - 0 Eyüpspor

90'Karşılaşma Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

90'Karşılaşmanın sonuna 6 dakika ilave edildi.

83'Kornerde kafalardan seken top Dorukhan Toköz'ün önünde kaldı. Dorukhan'ın vuruşu farklı şekilde auta gitti.

68'Emre Mor, çok uzaklardan kaleyi hafif sol çaprazdan gören bir yerden kaleyi yokladı, top direkte patladı!

59'GOL! Lundstram'ın golüyle Trabzonspor 1-0 öne geçti. Cham'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Nwakaeme, topu penaltı noktasındaki Lundstram'a çıkardı. Lundstram, düzgün bir vuruşla topu Berke'nin solundan ağlara gönderdi.

50'Emre Mor'un sağ kanattan penaltı noktasına yaptığı ortaya Thiam yükseldi ve kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

48'Sağ kanattan arka direğe kesilen topu Nwakeme kafayla Lundstram'a indirdi. Lundstram, boş pozisyonda topu üstten auta attı.

46'İkinci yarı başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

35'Emre Mor, muhteşem taşıdı topu ve savunmanın arkasına sarkan Tayfur Bingöl'ü gördü. Karşı karşıya kalan Tayfur Bingöl, topu auta attı.

33'Uğurcan Çakır, kaleden Nwakaeme'ye muhteşem bir pas attı. Sol kanattan hareketlenen Nwakaeme, topu Visca'ya çıkardı. Ceza sahası yayı üstünden Visca, çok sert bir şut çekti ama Berke Topu kornere çelmeyi başardı.

29'Karşılaşmanın bu bölümünde Trabzonspor, topa daha fazla sahip oluyor. Eyüpspor ise kaptığı toplarla hızlı atağa çıkma eğiliminde.

21'Savunmanın arkasına atılan pasta Edin Visca, boş pozisyonda topla buluştu ama topu içerdeki Banza'ya çeviremedi.

13'Karşılaşmanın bu bölümünde tempo bir hayli yüksek. Trabzonspor, korner kullanıyor.

7'Mame Thiam'ın penaltısında top direkten oyun alanına geri döndü. Karşılaşma 0-0 devam ediyor.

5'Hakem Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi. Eyüpspor penaltı kazandı.

4'Ceza sahası içinde Banza ve Vezo arasında yaşanan mücadele sonrası hakem Mehmet Türkmen, VAR'a davet edildi. Eyüpspor, penaltı bekliyor.

2'Savunmanın arkasına atılan pasla Tayfur Bingöl, karşı karşıya kaldı. Tayfur Bingöl'ün vuruşunda Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

1'Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı ve mücadele başladı.

Trabzonspor - Eyüpspor ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Mustafa, Lundstram, Umut Güneş, Visca, Zubkov, Nwakaeme, Banza

İkas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Emre Mor, Prince, Thiam