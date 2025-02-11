Okan Buruk'un küfür ettiği iddia edilmişti! Barasi'den açıklama geldi

Galatasaray-Adana Demirspor maçı, konuk ekibin sahadan çekilmesi nedeniyle tamamlanamazken, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Okan Buruk'un futbolcularına küfür ettiğini iddia etti. Ancak takımın genç oyuncusu Yusuf Barasi, Buruk'un kendisine hakaret etmediğini belirterek, "Okan Buruk bana bakarken küfür etmedi, içeri geçin dedi." ifadelerini kullandı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçı, konuk ekibin sahadan çekilmesi sebebiyle tamamlanamadı.
Maçın ardından açıklamalar yapan Adana Demirspor Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Yusuf Barasi'ye 'S...git içeri gir' dediğini iddia etmiş, Okan Buruk ise Murat Sancak'ın açıklamalarını yalanlamıştı.
Adana Demirspor futbolcusu Yusuf Barasi ise konuyla ilgili Ekol TV'ye açıklamalar yaptı.
BANA KÜFÜR ETMEDİ!
Okan Buruk'un kendisine hakaret etmediğini söyleyen Yusuf Barasi, "Okan Buruk bana bakarken küfür etmedi. İçeri geçin dedi." ifadelerini kullandı