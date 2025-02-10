Ege Denizi'nde 5.2 şiddetinde bir deprem daha

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) gelen bilgilere göre Ege Denizi'nde saat 23.17'de 5.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

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Ege Denizi saat 23:17'de hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan bildiriye göre 5.2 şiddetinde gerçekleşen deprem, yerin 7.0 kilometre derinlerinde gerçekleşti.

Sarsıntı başta İzmir olmak üzere Balıkesir, Manisa gibi illerde de hissedildi.

Ege Denizi'nde 12 gün önce başlayan sarsıntıların ardından 12 binden fazla deprem kaydedildi.