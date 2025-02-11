Suriye'de yıllar sonra ilk kez Rus konvoyuna izin verilmedi

Suriye Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'nden hareket eden ve içinde roketler bulunan 30 araçlık konvoyunun Tartus'taki üsse girişine izin vermedi. Yol kontrol noktasında 8 saat bekletilen konvoy, üsse giremeden geri dönmek zorunda kaldı. Rusya, son dönemde Suriye'deki askeri varlığını Hımeymim Üssü'ne çekmişti.

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Suriye Savunma Bakanlığı, Lazkiye iline bağlı Ceble ilçesindeki Hımeymim Hava Üssü'nden hareket eden Rus konvoyunun, Tartus ilindeki üsse girişine izin vermedi.

İçinde roketlerin bulunduğu 30 araçtan oluşan Rus konvoyu sabah saatlerinde Hımeymim Hava Üssü'nden hareket ederek Tartus'a doğru yola çıktı.

Rus konvoyu, yeni hükümetin Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri güçler tarafından Tartus'taki yol kontrol noktasında 8 saat kadar bekletildi.

Konvoy, saatlerce süren bekleyiş sonrası üsse giremeden yerel saatle 17.00 civarında Ceble ilçesindeki Hımeymim üssüne geri döndü.

Rusya, 27 Aralık 2024'te muhaliflerin başlattığı operasyon sonrasında Suriye illerindeki askeri varlığını Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssüne çekmişti.

Rus ordusu, devrik Esed rejimi ile Ağustos 2015’te varılan anlaşma gereği üssü kullanmaya başlamış ve bir yıl sonra da üssü genişletmeye başlamıştı.