BIST 9.846
DOLAR 36,00
EURO 37,13
ALTIN 3.366,79
HABER /  DÜNYA

Suriye'de yıllar sonra ilk kez Rus konvoyuna izin verilmedi

Suriye'de yıllar sonra ilk kez Rus konvoyuna izin verilmedi

Suriye Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'nden hareket eden ve içinde roketler bulunan 30 araçlık konvoyunun Tartus'taki üsse girişine izin vermedi. Yol kontrol noktasında 8 saat bekletilen konvoy, üsse giremeden geri dönmek zorunda kaldı. Rusya, son dönemde Suriye'deki askeri varlığını Hımeymim Üssü'ne çekmişti.

Abone ol

Suriye Savunma Bakanlığı, Lazkiye iline bağlı Ceble ilçesindeki Hımeymim Hava Üssü'nden hareket eden Rus konvoyunun, Tartus ilindeki üsse girişine izin vermedi.

İçinde roketlerin bulunduğu 30 araçtan oluşan Rus konvoyu sabah saatlerinde Hımeymim Hava Üssü'nden hareket ederek Tartus'a doğru yola çıktı.

Rus konvoyu, yeni hükümetin Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri güçler tarafından Tartus'taki yol kontrol noktasında 8 saat kadar bekletildi.

Konvoy, saatlerce süren bekleyiş sonrası üsse giremeden yerel saatle 17.00 civarında Ceble ilçesindeki Hımeymim üssüne geri döndü.

Rusya, 27 Aralık 2024'te muhaliflerin başlattığı operasyon sonrasında Suriye illerindeki askeri varlığını Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssüne çekmişti.

Rus ordusu, devrik Esed rejimi ile Ağustos 2015’te varılan anlaşma gereği üssü kullanmaya başlamış ve bir yıl sonra da üssü genişletmeye başlamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Okan Buruk'un küfür ettiği iddia edilmişti! Barasi'den açıklama geldi
Okan Buruk'un küfür ettiği iddia edilmişti! Barasi'den açıklama geldi
Ege Denizi'nde 5.2 şiddetinde bir deprem daha
Ege Denizi'nde 5.2 şiddetinde bir deprem daha
Bodrum ile Göztepe 1 puana razı oldu
Bodrum ile Göztepe 1 puana razı oldu
Trabzonspor, Eyüpspor'u tek golle geçti
Trabzonspor, Eyüpspor'u tek golle geçti
Afyonkarahisar’da fabrikada yangın! 26 itfaiye ekibi müdahale ediyor
Afyonkarahisar’da fabrikada yangın! 26 itfaiye ekibi müdahale ediyor
Hamas’tan esir takası açıklaması: İsrail taahhütlerini yerine getirmedi
Hamas’tan esir takası açıklaması: İsrail taahhütlerini yerine getirmedi
Galatasaray'ın yeni transferi Frankowski İstanbul'da!
Galatasaray'ın yeni transferi Frankowski İstanbul'da!
Trump’tan Gazze planı: Filistinliler geri dönemeyecek
Trump’tan Gazze planı: Filistinliler geri dönemeyecek
Sabiha Gökçen'de uçuş iptalleri! Yolculara önemli uyarı
Sabiha Gökçen'de uçuş iptalleri! Yolculara önemli uyarı
SGK duyurdu! Emekli maaş farkları yarın hesaplara yatırılacak
SGK duyurdu! Emekli maaş farkları yarın hesaplara yatırılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan 2'nci Abdülhamid Han'ı ölümünün 107'nci yılında andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan 2'nci Abdülhamid Han'ı ölümünün 107'nci yılında andı
MEB: LGS’ye yönelik ikinci örnek soru kitapçıkları yayımlandı
MEB: LGS’ye yönelik ikinci örnek soru kitapçıkları yayımlandı