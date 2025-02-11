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Erdoğan duyurmuştu! Trafik cezaları artıyor, hapis cezası geliyor!

Erdoğan duyurmuştu! Trafik cezaları artıyor, hapis cezası geliyor!

Trafik her geçen gün daha da tehlikeli hale gelmeye başladı, son olarak bir motokuryenin başına gelenler Türkiye'nin gündemine otururken; hükümet yeni yargı paketi ile trafik cezalarını artırmak için harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yeni düzenleme ile artık hapis cezası da verilebilecek.

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Trafik terörü Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olmayı sürdürüyor. Son olarak aynasını kıran motokuryenin üzerine arabasını süren şoförün görüntüleri gündem yaratmıştı. Her geçen gün daha da sinirli bir toplum olmaya doğru ilerlerken; hükümet de yeni yargı paketi ile trafik suçlarında cezaların artırılması, hapis cezası uygulanması ve ehliyete el koymanın kapsamının genişletilmesine yönelik yeni düzenlemeler ile caydırıcılığı artırmak istiyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde yapılacak kanuni düzenlemelerin detayları ise ortaya çıkmaya başladı.

TRAFİK CEZALARI ARTIRILACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, ‘Strateji Belgesi’nde yer alan hedeflerin ilk adımının, toplumdaki cezasızlık algısının giderilmesine yönelik olacağı belirtilmişti. Edinilen bilgilere göre, bu doğrultuda bazı trafik suçlarında da cezaların artırılması ve caydırıcılığa yönelik yeni düzenlemeler yapılacak.

KAZA YAPIP KAÇANLAR YANDI

Özellikle kaza yapıp kaçanlar, ehliyetsiz araç kullanımı ve zorla ulaşım araçlarının hareketini engelleyenlere yönelik verilen cezalar artırılacak. Şu anda kaza yapıp kaçanlara 2 bin 170 lira para cezası veriliyor ve 20 ceza puanı uygulanıyor. Bu kişiler kaçtıktan sonra gelip kaza yaptıklarını söyleseler bile, kazanın üzerinden zaman geçtiği için alkollü olup olmadıkları anlaşılamadığı için caydırıcı bir ceza almıyorlar.

HAPİS CEZASI MASADA

Bu sebeple, kaza yapıp kaçanların tespit edilmesi durumunda ehliyetlerine uzun bir süre el konulması, para cezalarının artırılması ve belli durumlarda hapis cezası ile cezalandırılmasına yönelik adım atılması bekleniyor.

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