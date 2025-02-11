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Korkunç olay! Kızı ölü, babasının bilekleri kesik bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Korkunç olay! Kızı ölü, babasının bilekleri kesik bulundu

Tekirdağ’dan son gelen haber kan dondurdu. Çorlu ilçesinde bir kız çocuğu babasının evinde ölü bulundu. Bilekleri kesilmiş halde yaralı bulunan babası hastaneye kaldırıldı.

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Alınan bilgiye göre, Hatip Mahallesi'nde yaşayan A.Y'nin (44) sosyal medya hesabındaki paylaşımından intihar girişiminde bulunacağını düşünen yakınları durumu polise ihbar etti.

Bunun üzerine A.Y'nin evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kapı çilingir vasıtasıyla açtırıldı.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde evde bulunan A.Y'nin kızı 13 yaşındaki S.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bilekleri kesilmiş halde yaralı bulunan A.Y. ise sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A.Y'nin bir süre önce eşinden ayrıldığı ve sosyal medya hesabında eski eşini sorumlu tutan bir paylaşım yaptığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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