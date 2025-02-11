Hamas’ın duyurusu sonrası İsrail Savunma Bakanı Katz, teyakkuza geçti!

Hamas, 15 Şubat’ta yapılması planlanan esir takasının ertelendiğini duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Katz, orduya Gazze’de olası tüm senaryolara karşı hazırlıklı olmaları talimatını verdi.

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Hamas, İsrail’in ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle 15 Şubat’ta yapılması planlanan esir takasını bir sonraki duyuruya kadar ertelediğini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığı, Hamas'ın 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen 6'ncı tur esir takasını ikinci bir emre kadar askıya aldığını duyurmasının ardından bir açıklama yayımladı.

İSRAİL'DE ÜST DÜZEY BİR HAZIRLIK TALİMATI VERİLDİ

Katz, "Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı durdurduğunu açıklamasının, ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının tamamen ihlali olduğu" iddiasında bulunarak, İsrail ordusuna, Gazze'de muhtemel her türlü senaryoya karşı en üst düzeyde hazırlıklı olmaları talimatını verdiğini duyurdu.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat’ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.