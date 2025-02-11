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İsrail işgal atındaki Batı Şeria'da 10 evi yıktı

İsrail işgal atındaki Batı Şeria'da 10 evi yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde Filistinlilere ait 10 evi yıktı.

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El Halil’in Mesafir Yatta bölgesindeki Et-Tuvane Belediye Başkanı Muhammed Rabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin üç yerleşim yerinde 7 ev ve kayalara yapılan 3 taş evi yıktığını söyledi.

Rabi, ev sahiplerinin eşyalarını kurtarmalarına izin verilmediğini, yıkımın aynı zamanda su depoları, kuyular, güneş panelleri, internet hatları ve kameralarını da kapsadığını söyledi.

Yaklaşık 70 İsrail askerinin ve ağır iş makinelerinin operasyona katıldığını belirten Rabi, bölge sakinlerinin yıkım alanına yaklaşmasına izin verilmediğini aktardı.

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