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CHP'li Mahmut Tanal’ın acı günü

CHP'li Mahmut Tanal’ın acı günü

CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın ağabeyi İbrahim Halil Tanal hayatını kaybetti. Cenazesi, 11 Şubat Salı günü Şanlıurfa’da toprağa verilecek.

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, ağabeyi İbrahim Halil Tanal’ın vefat ettiğini duyurdu.

Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ağabeyinin cenazesinin 11 Şubat Salı günü Şanlıurfa’da toprağa verileceğini belirtti.

Cenaze töreninin, ikindi namazının ardından Yusuf Paşa Camisi’nde düzenleneceğini aktaran Tanal, defin işlemlerinin Bediüzzaman Aile Mezarlığı’nda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Tanal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Acımız tarifsiz! Kıymetli Ağabeyim İbrahim Halil Tanal, vefat etti. Naaşı, 11 Şubat Salı günü Şanlıurfa’da ikindi namazını müteakip, Yusuf Paşa Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecektir. Taziyeler, Şanlıurfa Karaköprü Yasin Arıcı Taziye Evi’nde kabul edilecektir. Mekanı cennet olsun."

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