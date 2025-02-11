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İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor! Trafik felç oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor! Trafik felç oldu

 İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

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Anadolu Yakası'nda sabahın erken saatlerinde başlayan kar nedeniyle Ümraniye, Beykoz, Kartal, Pendik ve Üsküdar'da bazı yollar ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Avrupa Yakası'nda da Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece'de etkili olan kar, yol kenarları ile araçların üstünü beyaza bürüdü. Büyükçekmece'deki Alkent 2000 Mahallesi'nde kar nedeniyle bazı araçlar yokuş çıkmakta zorlandı.

 Kar nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı sabah saatlerinde trafikte yoğunluğa neden oldu.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal mevkileri arasında her iki yönde trafik ağır ilerliyor. TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu Uzunçayır kavşağından, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ataşehir'den başlayarak köprü girişlerine kadar devam ediyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Halıcıoğlu ve Çağlayan mevkilerinde araçlar güçlükle ilerliyor. TEM Otoyolu'nda da Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane mevkilerinde yoğunluk gözleniyor.

Megakentteki trafik yoğunluğu İBB CEP Trafik uygulamasına göre, Avrupa Yakası'nda yüzde 67, Anadolu Yakası'nda yüzde 90, kent genelinde ise ortalama yüzde 78 ölçüldü.

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