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Trabzonspor'da sürpriz ayrılık! Yeni takımı herkesi şaşırttı:

Trabzonspor'da sürpriz ayrılık! Yeni takımı herkesi şaşırttı:

Kış transfer döneminin başladığı günden bu yana yüksek maliyetli oyuncularıyla ayrılık yaşayan Trabzonspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı.

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Trendyol Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında evinde ağırladığı Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da sıcak saatler yaşanıyor. Son 4 karşılaşmada kalesini gole kapatarak 10 puan toplayan Trabzonspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Transfer döneminin başladığı günden bu yana Orsic, Bardhi, Barisic, Trezeguet gibi isimlerle yollarını ayıran Karadeniz ekibi, bir ismiyle daha vedalaştı.

Bordo-mavili ekip, geçen yaz transfer döneminde 2.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Umut Güneş ile vedalaşıyor. Fırtına, deneyimli orta saha oyuncusunun transferi konusunda Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

Umut Güneş'in yarın İstanbul'a giderek Başakşehir'e imza atması bekleniyor. İstanbul ekibinin bu transfer için Trabzonspor'a yaklaşık 3 milyon euroluk ödeme yapacağı belirtildi.

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