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Düzce'de feci kaza! Kar küreme aracı ile tır köprüden uçtu: 2 sürücü öldü

Düzce'de feci kaza! Kar küreme aracı ile tır köprüden uçtu: 2 sürücü öldü

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen kazada kar küreme aracıyla tırın köprüden devrilmesi sonucu 2 sürücü hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikameti Sultaniye köyü mevkisinde Bayram G'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen kara yollarına ait kar küreme aracı aynı istikamette ilerleyen Metin Ç'nin kullandığı 74 DE 080 plakalı demir ve sac yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazada iki araç da bölgedeki köprüden devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçların devrildiği alana inen sağlık personeli, yaptıkları kontrolde sürücülerin hayatını kaybettiğini belirledi.

2 sürücünün cenazeleri incelemelerin ardından hastane morguna kaldırılırken, araçların bulundukları yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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