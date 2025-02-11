Zincir marketlerdeki tüm fiyatlar tek sitede toplandı 50 bin ürün karşılaştırılacak

Zincir marketlerdeki tüm fiyatlar tek bir platforma toplandı. Vatandaşlar, yeni açılan web sitesi aracılığıyla 50 bin ürünü karşılaştırabilecek.

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Zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatının tek bir platformda toplandı.

Vatandaşlar, "http://marketfiyati.org.tr" üzerinden 50 bin ürünün karşılaştırmasını yapabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, X hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"http://marketfiyati.org.tr

Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık.

Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek.

Hayırlı olsun!"