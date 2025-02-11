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Burdur'da hayvancılık yapan 3 çocuk babasının feci ölümü

Burdur'da hayvancılık yapan 3 çocuk babasının feci ölümü

Burdur'da hayvancılıkla uğraşan 52 yaşındaki Nurettin Ot, yem karma makinesine düşerek hayatını kaybetti.

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Merkeze bağlı Gökçebağ Köyü'nde hayvancılık yapan Nurettin Ot (52), ahırının önünde yem hazırlarken dengesini kaybederek yem karma makinesine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Makineden çıkarılan Ot'un, hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen Nurettin Ot'un cenazesi, incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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