CHP'de ön seçim tarihi belli oldu

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçim 23 Mart pazar günü yapılacak.

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçim 23 Mart pazar günü yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayının CHP'li parti üyelerinin oylarıyla belirleneceği önseçime katılmama kararı aldı.

Kararını, 9 Şubat Pazar akşamı bir araya geldiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ileten Yavaş, önseçime karşı olmadığını ancak kendisinin katılmayacağını vurguladı.

Aday belirlemede alternatif yöntemlerin de dikkate alınmasını isteyen Yavaş, önseçimin "partide ayrışmaya yol açacağını" ifade etti.

Özel, İmamoğlu ve Yavaş, CHP Parti Meclisi'nin (PM) cumhurbaşkanı adayının üyelerin oylarıyla belirlenmesini içeren önseçim takvimini görüşmek üzere yapacağı toplantı öncesinde bir araya gelmişti.