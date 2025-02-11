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Bağımlılıktan kurtulan 27 yıllık sigara tiryakisi, 8 arkadaşına örnek oldu

Bağımlılıktan kurtulan 27 yıllık sigara tiryakisi, 8 arkadaşına örnek oldu

Bursa'da 27 yıldır bağımlısı olduğu sigaradan Nilüfer Sağlık Hayat Merkezi sayesinde kurtulan 45 yaşındaki Oğuzhan Alakoca, 8 mesai arkadaşının da zararlı alışkanlığını bırakmasına vesile oldu.

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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eşinin yönlendirmesiyle Nilüfer Sağlık Hayat Merkezi'ne başvuran Alakoca, 27 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu.

Günde iki pakete yakın içen Alakoca'nın bağımlılıktan kurtulduğunu gören 8 mesai arkadaşı da merkeze başvurarak sigarayı bıraktı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Alakoca, kendisinin haberi olmadan Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvuran eşi vesilesiyle bağımlılıktan kurtulmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Sigara Bırakma Polikliniği'nde yapılan değerlendirme sonrası ilaç kullanmaya başladığını anlatan Alakoca, 15-20 günlük ilaç kullanımının ardından sigarayı bıraktığını kaydetti.

Alakoca, iş arkadaşlarına da sigarayı bırakma konusunda rol model olduğunu belirterek, hala bırakmayanları da merkeze yönlendireceğini söyledi.

Bağımlılıktan kurtulmak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Alakoca, şu ifadeleri kullandı:

"Balkonda çok sigara içiyordum, artık balkona çok çıkmıyorum. İş yerinde sigara içilen alanda bulunmuyorum. Meyve tüketiyorum. Aslında alışkanlıklarımdan vazgeçtim ve şimdi yeni kazanımlar elde ettim. Daha güzel kokuyorum, çocuklarıma daha rahat sarılabiliyorum. Yakından bir arkadaşım geçerken onunla daha rahat sosyal temas kurabiliyorum. Bunlar da beni mutlu ediyor. Birçok arkadaşıma tavsiye ediyorum. İnşallah bir daha başlamayacağım. Benim için bu olay bitmiştir. Her şeyin kafada bittiğini, psikolojik olduğunu, isterlerse bırakabileceklerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Elif Soyer de bağımlılık durumunu ölçen testlerden sonra kişiye uygun tedaviyi belirleyip poliklinik hizmeti verdiklerini bildirdi.

Soyer, sigara bırakma süreci tamamlanan danışanlara motivasyonlarını artırmak üzere etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

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