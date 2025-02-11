Van’da 15 günlük gösteri yasağı

Van Büyükşehir Belediyesi’nin DEM Partili başkanı Abdullah Zeydan’ın yargılandığı davada karar çıktı. Zeydan, terör örgütüne yardım etmeye teşebbüs suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından kentte eylem yasağı geldi.

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DEM Partili Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın, terör örgütüne yardım etmeye teşebbüs suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası almasının ardından Van’da 15 gün süreyle çeşitli gösteri ve toplantı faaliyetleri yasaklandı. Söz konusu yasak 11 Şubat 2025 ile 25 Şubat 2025 tarihleri arasında uygulanacak. Van ve çevresinde düzenlenecek her türlü gösteri yürüyüşü, açık ve kapalı yer toplantıları, oturma eylemleri ve anket çalışmaları Valilik izni olmadan yapılamayacak.

Valilik tarafından açıklanan geniş kapsamlı yasağın bölgede yaşanan saldırı olaylarını önlemek ve terör olaylarının artmasını engellemek amacıyla konulduğu iletilirken söz konusu yasakla suç işlenmesinin önüne geçilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amaçlanıyor.

GEÇİŞ İZİNLERİ SINIRLANDIRILDI

Yasak süresi boyunca ilçelerden veya çevre illerden Van'a giriş-çıkışlar ve il içi geçişler için özel izinler alınması gerekecek. Van Valiliği, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu çerçevesinde, yasa dışı eylemlere katılma ihtimali olan bireyler ve grupların şehre giriş-çıkış hareketlerini kısıtlayacak.

Van Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Van ili coğrafi sınırları içerisinde 11.02.2025 tarihinden geçerli 25.02.2025 tarihi de dahil olmak üzere (15) gün süre ile, Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır"