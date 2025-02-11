Medya ve gündemin nabzı Flaş Gündem'de atacak!

Gazeteciler Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca Flaşhaber Tv ekranlarında Flaş Gündem programında izleyiciyle buluşuyor. Ağırlıklı medyayı konuşacak olan iki isim, gündeme damga vuran başlıkları da masaya yatıracak.

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Medya dünyasının usta kalemleri Hadi Özşık ve Gaffar Yakınca, televizyonlara yeni bir soluk getirecek programla izleyicinin karşısına çıkıyor.

Tecrübeli gazeteciler, günün önemli olaylarını ve medya dünyasından yansıyan gelişmeleri farklı bakış açılarıyla yorumlayacaklar.

Flashaber Tv'de hafta içi hergün 11.00-12.00 saatleri arasında ağırlıklı medya gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapılacağı programda Özışık ve Yakınca sıcak gelişmeleri de masaya yatırılacak.

Günün en önemli gelişmeleri için Flaş Gündem'i takipte kalın...

Hadi Özışık kimdir?

Gazeteci yazar, radyo ve televizyon programı sunucusu. Seyyid Tahir Özışık'ın oğlu, gazeteci ve yazar olan Süleyman Özışık’ın kardeşidir. 1962, Iğdır Tuzluca doğumlu.

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı. Hadi Özışık, gazetecilik kariyerine 1982 yılında Kars Edebiyat öğretmeni Ali Kafkasyalı'nın telkin ve tavsiyesi ile Kars'ta yayın yapan Hüryurt gazetesinde köşe yazarlığı yaparak adım attı. 1986 yılında Türkiye Gazetesi'nde adliye muhabiri olarak başlayan Özışık, daha sonra Bugün, Günaydın, Meydan ve Yeni Günaydın gazeteleri ile Milliyet Haber Ajansı, HBB Televizyonu, Kanal 6, Sağduyu Gazetesi, Tercüman Gazetesi ve Star Gazetesi gibi çeşitli yayın kuruluşlarında muhabir, yönetici ve köşe yazarı olarak çalıştı.

Radyo kanalı olan Best FM'de ise bir dönem "Konuşan Türkiye" adlı programı sunan Hadi Özışık, aynı zamanda TGRT Haber kanalında da "Basın Odası" adlı programı yapmıştır.

28 Şubat sürecinde kapatılan Yeni Günaydın Gazetesi'nin ardından mesleğine bir süre ara veren Özışık’ın, hakkında ayrıca bu süreçte 28 Şubat süreciyle alakalı birçok dava açılmıştır.

Üç yıl kadar süren bir aranın akabinde ise 5 Mayıs 2000 tarihinde “İnternethaber.com” adlı haber sitesini kuran Hadi Özışık, aynı sitede yazarlık yaparak mesleğine devam etmiştir.

Daha sonra ise Gazeteoku.com, İnternetspor.com, Gazeteciler.com, Memurhaber.com, Elmaelma.com, Sporoku.com ve Ekofinans.com gibi pek çok internet haber sitesinin de kurucusu olan Özışık, ayrıca 2005 yılında ise İnternet Medyası Derneği'ni kurmuştur.

Marmara Üniversitesi’nin İletişim Fakültesi'nde ise İnternet gazeteciliği üzerine dersler veren Hadi Özışık, aynı zamanda İnternet Geliştirme Kurulu'nun da yönetim kurulunda yer almaktadır.

Özışık, ayrıca 2008 yılında da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından kurucusu olduğu İnternethaber.com ile "Yılın İnternet Sitesi" ödülüne layık görülmüştür.

Gaffar Yakınca kimdir?

Gaffar Yakınca, 1972 yılında Malatya’da doğdu. Baba tarafından, Kafkasya-Borçalı’dan göç edip Hekimhan’ın Boğazgören Köyü’ne yerleşmiş olan bir Karapapak ailesine mensuptur. Anne tarafı ise yine Malatya Hekimhan’ın Karaköçek köyüne bağlı Odmangöl mezrasında meskun Drejan aşiretindendir.

Gaffar Yakınca’nın çocukluğu Malatya ve Erzurum’da geçti. Kuleli Askeri Lisesi’nde başladığı lise eğitimini 1989 yılında Malatya Lisesi’nden mezun olarak bitirdi. 1995 yılında ise İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. İşi gereği çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşadı, sürekli seyahat halinde oldu. Pek çok sivil toplum kuruluşunda görev aldı, Türkiye Barış Derneği’nde iki dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Gaffar Yakınca, öğrencilik yıllarından itibaren siyaset, tarih ve kültür alanlarında yazdı. “Tarih şuuru” üzerine yazdığı bir makalesi Türk Tarih Kurumu tarafından ödüle layık görüldü. Mavi Radyo ve Radyofon gibi yayın organlarında yönetici ve program yapımcısı olarak görev aldı. Yazıları, Günberi, Kerkenez, Eski, Eski Broy, Gelenek, Sol, Red, Muhalefet, Teori gibi dergilerde ve çeşitli internet sitelerinde yayınlandı.

2009-12 arasında yayınladığı Form och Idea adlı tasarım ve sanat sitesi ile başladığı blog yayıncılığına 2013 yılından itibaren Deli Gaffar’ın Notları adlı fikir ve siyaset blogu ile devam etti. Bu blog, kısa sürede Türkiye’nin en çok okunan kişisel bloglarından biri oldu.

2016 yılında ABC Gazetesi’nde köşe yazarlığına başladı. Eylül 2018’de günlük Aydınlık Gazetesi’ne transfer oldu.