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İzmir'de bebeğini denize atan kadın yakalandı

İzmir'de bebeğini denize atan kadın yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 1 yaşındaki bebeğini denize attığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

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Bir kadının Bengiler Mahallesi'nde denize girdiğini ve kucağındaki bebeği suya attığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan 1 yaşındaki bebek, sağlık ekibince Seferihisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarının inceleyen ekipler, tespit ettikleri anne Kevser C'yi (30) gözaltına aldı.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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