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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni uyarı! İstanbul da listede, saat verildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni uyarı! İstanbul da listede, saat verildi

 İstanbul'un kuzeybatısı, Tekirdağ'ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeybatısı, Tekirdağ'ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli (5-10 santimetre, yükseklerinde 15 santimetre) kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AKOM'dan açıklama

AKOM'dan yapılan açıklamada kentin Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdiği belirtildi. Kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının 3 ila 6 derece arasında değişmesinin, gece saatlerinde don ile buzlanma riskinin artmasının beklendiği kaydedildi.

CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Orhan Şen, İstanbulluları uyardı. Şen şunları kaydetti: "Öğleden sonra kar kuvvetlenecek okullar tatil oldu bazı semtlerde ama iş yerlerinin de eve gitmeleri de önemli akşama kalırlarsa trafik karmaşası olacak.  Kar yağışı öğleden sonra kuvvetlenecek gece devam edecek. Yarın öğlene kadar devam edecek. Bugün tatil olan okulların yarın da tatil olması gerekiyor."

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