Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni uyarı! İstanbul da listede, saat verildi

İstanbul'un kuzeybatısı, Tekirdağ'ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeybatısı, Tekirdağ'ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli (5-10 santimetre, yükseklerinde 15 santimetre) kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AKOM'dan açıklama

AKOM'dan yapılan açıklamada kentin Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdiği belirtildi. Kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının 3 ila 6 derece arasında değişmesinin, gece saatlerinde don ile buzlanma riskinin artmasının beklendiği kaydedildi.