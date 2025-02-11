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İstanbul'da yoğun kar yağışı! Dört ilçede okullar tatil edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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İstanbul'da yoğun kar yağışı! Dört ilçede okullar tatil edildi

Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı yeniden başladı. Avrupa ve Anadolu yakasında pek çok ilçe beyaza büründü. Öte yandan dört ilçede de okullar tatil edildi.

İstanbul'da yoğun kar yağışı! Dört ilçede okullar tatil edildi

 İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini sürdürüyor.

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İstanbul'da yoğun kar yağışı! Dört ilçede okullar tatil edildi

Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Beykoz, Kartal, Pendik ve Üsküdar,  Avrupa Yakası'nda da Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece'de kuvvetli kar yağışı etkili oluyor.

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İstanbul'da yoğun kar yağışı! Dört ilçede okullar tatil edildi

Okullar tatil edildi

 İstanbul'un Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinde kar nedeniyle bugün okulların tatil edildiği duyuruldu.

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İstanbul'da yoğun kar yağışı! Dört ilçede okullar tatil edildi

Yapılan yeni açıklamada ise Avcılar ve Başakşehir ilçelerinde kar nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

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