İstanbul'da yoğun kar yağışı! Dört ilçede okullar tatil edildi
Anadolu Ajansı
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Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı yeniden başladı. Avrupa ve Anadolu yakasında pek çok ilçe beyaza büründü. Öte yandan dört ilçede de okullar tatil edildi.
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini sürdürüyor.
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Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Beykoz, Kartal, Pendik ve Üsküdar, Avrupa Yakası'nda da Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece'de kuvvetli kar yağışı etkili oluyor.
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Okullar tatil edildi
İstanbul'un Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinde kar nedeniyle bugün okulların tatil edildiği duyuruldu.
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Yapılan yeni açıklamada ise Avcılar ve Başakşehir ilçelerinde kar nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu.
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