Hatimoğulları: Öcalan ülkenin kaderini değiştirecek bir çağrı yapacak!

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, PKK lideri Öcalan’ın yakında "ülkenin kaderini değiştirebilecek tarihi bir çağrı" yapacağını söyledi.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin haftalık grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin konuştu.

Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan’ın yapması beklenen çağrıya dikkat çekerek, bu çağrının ülke siyaseti açısından kritik bir dönüm noktası olabileceğini iddia etti.

"ÖCALAN, ÜLKENİN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLECEK TARİHİ BİR ÇAĞRI YAPACAK"

Hatimoğulları, konuşmasının sonunda PKK lideri Abdullah Öcalan’ın önümüzdeki günlerde önemli bir açıklama yapacağını söyledi. Hatimoğulları, bu açıklamanın Türkiye’de yeni bir süreci başlatabileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Öcalan, önümüzdeki günlerde ülkenin kaderini değiştirebilecek tarihi bir çağrı yapacak. Bu çağrıyı, Türkiye'de çatışmalarla şekillenen bir dönemi kapatıp barış ve demokrasi kapısını aralamak için yapıyor. Eğer bu çağrı dikkate alınırsa kazanan sadece Kürt halkı olmayacak, 85 milyon insan kazanacak. 100 yıllık Kürt meselesini şiddet ve çatışma ekseninden hukuki ve siyasi bir zemine oturtmak için bir hazırlığınız var mı? İktidar bu konuda üzerine düşeni yapmak zorunda. Tek taraflı barış olmaz. Hükümet, barış için bir plan sunmalı ve bunu toplumla paylaşmalıdır. Barıştan korkuyor musunuz? Biz DEM Parti olarak, bu yolda yürümeye ve çözüm üretmeye hazırız.”

"SURİYE’DE ALEVİLERİ VE KÜRTLERİ YOK SAYARAK GELECEK KURULAMAZ"

Suriye’deki askeri operasyonlar ve hava saldırılarına da değinen Hatimoğulları, “Suriye'nin kuzeyine yönelik sürekli ‘vuracağız’ diyenlere sesleniyorum: Bilgisayarda savaş oyunu mu oynuyorsunuz?” diyerek iktidarın dış politikasını eleştirdi. Bölgedeki çatışmaların derinleşmesinin Türkiye'ye de zarar vereceğini vurgulayan Hatimoğulları, “Suriye’de Alevileri ve Kürtleri yok sayarak bir gelecek kuramazsınız. Diyalog ve barış yerine savaşı dayatan bir zihniyet, yalnızca halklara kaybettirir” ifadelerini kullandı.

"BELEDİYELERE YÖNELİK OPERASYONLAR SİYASİ DARBEDİR"

İstanbul’da CHP’li belediyelere yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonları eleştiren Hatimoğulları, bu operasyonların hukuki değil, siyasi olduğunu belirtti. “Bu, açık bir siyasi darbedir. Kent uzlaşısı birlikte yaşamın formülüdür. Uzlaşı nasıl suç olabilir? Bir yandan ‘barış’ diyeceksiniz, diğer yandan kent uzlaşısını gözaltına alma gerekçesi yapacaksınız. Biz bunu asla kabul etmeyeceğiz” diye konuştu.

ABDULLAH ZEYDAN'A VERİLEN HAPİS CEZASINA TEPKİ

DEM Parti’nin gündemindeki önemli konulardan biri de Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’a verilen 3 yıl 9 ay hapis cezasıydı. Hatimoğulları, bu kararın Van halkının iradesine bir müdahale olduğunu belirterek, “Bu ceza, Van halkının seçtiği belediye başkanını cezalandırma ve halkın iradesini gasp etme girişimidir. İktidar açıkça nifak tohumları ekmektedir. İktidar diyalogdan dönmek için bahane arıyor, ancak bizler barışı inşa etmek için mücadelemize devam edeceğiz” dedi.