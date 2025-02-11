BIST 9.867
DOLAR 36,05
EURO 37,25
ALTIN 3.357,62
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'a hapis istemi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'a hapis istemi

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin paylaşımı sebebiyle "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek "mağdur" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, halen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yapan Gürlek'in geçmişte de terör suçlarına bakmakla görevli ağır ceza mahkemelerinde başkanlık, sulh ceza hakimliği, Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu kaydedildi.

Gürlek'in geçmişte ve halen terör örgütlerince hedef haline getirildiğinin bilindiği belirtilen iddianamede, şüpheli Cem Aydın'ın da sosyal medya hesabından "retweet" şeklinde yaptığı paylaşımında Gürlek'i hedef gösterdiği, kamu görevlisini terör örgütlerine hedef göstermesi nedeniyle paylaşımın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

İddianamede, Aydın'ın "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapse çarptırılması talep edildi.

Aydın hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin uygulanması talep edildi.

İddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Büyü çözülürse Fenerbahçe şampiyon olabilir 'Cinlerin hocası' Furkan Bal'ın iddiası
Büyü çözülürse Fenerbahçe şampiyon olabilir 'Cinlerin hocası' Furkan Bal'ın iddiası
4,9 büyüklüğünde deprem oldu! AFAD duyurdu
4,9 büyüklüğünde deprem oldu! AFAD duyurdu
Bakan Uraloğlu, BM'de ulaşımla ilgili düzenlenen panelde soruları yanıtladı
Bakan Uraloğlu, BM'de ulaşımla ilgili düzenlenen panelde soruları yanıtladı
Kar yağışı nedeniyle İETT otobüsü yolda kaldı
Kar yağışı nedeniyle İETT otobüsü yolda kaldı
Turizm işletme belgesi olmayan otel ve pansiyonlar mühürlendi
Turizm işletme belgesi olmayan otel ve pansiyonlar mühürlendi
Hatimoğulları: Öcalan ülkenin kaderini değiştirecek bir çağrı yapacak!
Hatimoğulları: Öcalan ülkenin kaderini değiştirecek bir çağrı yapacak!
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'nin derbide yabancı hakem talebiyle ilgili açıklama
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'nin derbide yabancı hakem talebiyle ilgili açıklama
Özgecan Aslan, ölümünün 10. yılında Mersin'deki mezarı başında anıldı
Özgecan Aslan, ölümünün 10. yılında Mersin'deki mezarı başında anıldı
Uçuşu olanlar dikkat! Listeyi mutlaka kontrol edin! Çok sayıda uçuş iptal edildi
Uçuşu olanlar dikkat! Listeyi mutlaka kontrol edin! Çok sayıda uçuş iptal edildi
Şara: Esad rejimi bitti, yaptırımların gerekçesi kalmadı
Şara: Esad rejimi bitti, yaptırımların gerekçesi kalmadı
İzmir'de bebeğini denize atan kadın yakalandı
İzmir'de bebeğini denize atan kadın yakalandı
Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesini sağlayacak anlaşma imzalandı
Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesini sağlayacak anlaşma imzalandı