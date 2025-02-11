Büyü çözülürse Fenerbahçe şampiyon olabilir 'Cinlerin hocası' Furkan Bal'ın iddiası

Fenerbahçe'nin yıllardır süren şampiyonluğa neden ulaşamamasıyla ilgili ‘cinlerin hocası’ olarak bilinen Furkan Bal, farklı bir iddia ortaya attı. Bal, katıldığı bir Youtube yayınında Fenerbahçe üzerinde büyü olduğunu söyleyerek şampiyonluk şansının artırılması için büyünün bozulmasının şart olduğunu iddia etti.

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Eminler Derneği’nden Furkan Bal, “Fenerbahçe’de büyü var. Biz bunu daha önce de söyledik” diyerek dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Takımın başarısızlığının ardında doğaüstü etkenlerin olabileceğini öne süren Bal, şampiyonluk yolunda bu durumun çözülmesi gerektiğini belirtti.

Büyü çözülse Fenerbahçe şampiyon olur mu?

Bal, "Büyüyü çözersek Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali artar. Hatta dua ederseniz, biraz daha artar. Ama bu yüzde yüz şampiyon olur anlamına gelmiyor" sözleriyle iddiasını sürdürdü.

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunu 99 puanla ikinci sırada tamamlamış ve yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde umutlu bir başlangıç yapmıştı. Ancak takımdaki başarısızlıkların saha içinden çok başka etkenlere bağlı olabileceği iddiası, futbol kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Son olarak geçtiğimimiz yıl ve bu sezonun ikinci yarısında başlarken ardı arkası kesilymeyen sakatlıklar büyük iddiasını günremde tutmaya devam ediyor (T24)