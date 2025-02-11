BIST 9.867
DOLAR 36,05
EURO 37,25
ALTIN 3.357,62
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Büyü çözülürse Fenerbahçe şampiyon olabilir 'Cinlerin hocası' Furkan Bal'ın iddiası

Büyü çözülürse Fenerbahçe şampiyon olabilir 'Cinlerin hocası' Furkan Bal'ın iddiası

Fenerbahçe'nin yıllardır süren şampiyonluğa neden ulaşamamasıyla ilgili ‘cinlerin hocası’ olarak bilinen Furkan Bal, farklı bir iddia ortaya attı. Bal, katıldığı bir Youtube yayınında Fenerbahçe üzerinde büyü olduğunu söyleyerek şampiyonluk şansının artırılması için büyünün bozulmasının şart olduğunu iddia etti.

Abone ol

Eminler Derneği’nden Furkan Bal, “Fenerbahçe’de büyü var. Biz bunu daha önce de söyledik” diyerek dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Takımın başarısızlığının ardında doğaüstü etkenlerin olabileceğini öne süren Bal, şampiyonluk yolunda bu durumun çözülmesi gerektiğini belirtti.

Büyü çözülse Fenerbahçe şampiyon olur mu?

Bal, "Büyüyü çözersek Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali artar. Hatta dua ederseniz, biraz daha artar. Ama bu yüzde yüz şampiyon olur anlamına gelmiyor" sözleriyle iddiasını sürdürdü.

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunu 99 puanla ikinci sırada tamamlamış ve yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde umutlu bir başlangıç yapmıştı. Ancak takımdaki başarısızlıkların saha içinden çok başka etkenlere bağlı olabileceği iddiası, futbol kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Son olarak geçtiğimimiz yıl ve bu sezonun ikinci yarısında başlarken ardı arkası kesilymeyen sakatlıklar büyük iddiasını günremde tutmaya devam ediyor (T24)

ÖNCEKİ HABERLER
4,9 büyüklüğünde deprem oldu! AFAD duyurdu
4,9 büyüklüğünde deprem oldu! AFAD duyurdu
Bakan Uraloğlu, BM'de ulaşımla ilgili düzenlenen panelde soruları yanıtladı
Bakan Uraloğlu, BM'de ulaşımla ilgili düzenlenen panelde soruları yanıtladı
Kar yağışı nedeniyle İETT otobüsü yolda kaldı
Kar yağışı nedeniyle İETT otobüsü yolda kaldı
Turizm işletme belgesi olmayan otel ve pansiyonlar mühürlendi
Turizm işletme belgesi olmayan otel ve pansiyonlar mühürlendi
Hatimoğulları: Öcalan ülkenin kaderini değiştirecek bir çağrı yapacak!
Hatimoğulları: Öcalan ülkenin kaderini değiştirecek bir çağrı yapacak!
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'nin derbide yabancı hakem talebiyle ilgili açıklama
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'nin derbide yabancı hakem talebiyle ilgili açıklama
Özgecan Aslan, ölümünün 10. yılında Mersin'deki mezarı başında anıldı
Özgecan Aslan, ölümünün 10. yılında Mersin'deki mezarı başında anıldı
Uçuşu olanlar dikkat! Listeyi mutlaka kontrol edin! Çok sayıda uçuş iptal edildi
Uçuşu olanlar dikkat! Listeyi mutlaka kontrol edin! Çok sayıda uçuş iptal edildi
Şara: Esad rejimi bitti, yaptırımların gerekçesi kalmadı
Şara: Esad rejimi bitti, yaptırımların gerekçesi kalmadı
İzmir'de bebeğini denize atan kadın yakalandı
İzmir'de bebeğini denize atan kadın yakalandı
Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesini sağlayacak anlaşma imzalandı
Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesini sağlayacak anlaşma imzalandı
Fiorentinalı Kean'a sosyal medyada ırkçı hakaretlerde bulunuldu
Fiorentinalı Kean'a sosyal medyada ırkçı hakaretlerde bulunuldu