İzmir’de korkunç olay: Bebeğini suya atan anne tutuklandı

İzmir Seferihisar’da bir kadının, 1 yaşındaki bebeğini denize attığını gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Denizden çıkarılan bebek hastaneye kaldırılırken, güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen anne Kevser C’yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı.Abone ol
İzmir'in Seferihisar ilçesinde 1 yaşındaki bebeğini denize attığı iddia edilen kadın tutuklandı.
Bir kadının Bengiler Mahallesi'nde denize girdiğini ve kucağındaki bebeği suya attığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan 1 yaşındaki bebek, sağlık ekibince Seferihisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çevredeki güvenlik kameralarının inceleyen ekipler, tespit ettikleri anne Kevser C'yi (30) gözaltına aldı.
Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, sevk edildiği adliyede tutuklandı.