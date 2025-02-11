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Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e teşekkür telefonu

Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e teşekkür telefonu

 Kalp operasyonu geçiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüştü. Bahçeli görüşmede sağlık durumunu MHP kurmayları üzerinden takip eden Özel’e teşekkürlerini iletti. Özel de Bahçeli’ye bir kez daha geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i arayarak, kendisi hakkındaki açıklamaları için teşekkür etti.

Başarılı bir kalp operasyonu geçiren Bahçeli, CHP liderini grup toplantısı sonrasında aradı.

CHP lideri Özel, görüşmede Bahçeli’ye bir kez daha geçmiş olsun dileğini iletti. Özel, Bahçeli’nin sağlığına kavuşup çalışmalarına başlamasını temenni etti.

BAHÇELİ KALP OPERASYONU GEÇİRMİŞTİ

MHP lideri Bahçeli, geçen hafta bir operasyon geçirmişti.

10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’nin operasyonu iyi geçmişti.

MHP’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek.” denilmişti. Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli de hızla iyileştiğini ifade etmişti.

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