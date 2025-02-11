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Konya'da dini nikahlı eşini öldüren kadın gözaltına alındı

Konya'da dini nikahlı eşini öldüren kadın gözaltına alındı

Konya'nın Meram ilçesinde dini nikahlı eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın, gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şuayip Demir'in (32), sabaha karşı Gödene Mahallesi'ndeki aracında göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, geceyi Demir'in yanında geçirdiği tespit edilen ve olayı da ihbar eden dini nikahlı eşi A.K'yi (35) gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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