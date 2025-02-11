Murat Kurum depremzedelere verdiği sözü böyle tuttu! Adıyaman'da dağın tepesinde imkansızı yaptılar!

Gündemin diğer önemli konularından biri ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. 6 Şubat yıldönümünde Adıyaman'da Bakan Kurum ile birlikte olan İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık orada bir 'Kara Murat' gördüğünü dile getirdi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Asrın İnşası ve İhyasında İkinci Yıl Basın Buluşması”na katıldı. Deprem bölgesinde bugüne kadar 201 bin 580 ev ve iş yerinin teslim edildiğini belirten Bakan Kurum, “Deprem bölgesinde konutların tamamını teslim etmek bizim devlet olarak görevimizdir, namusumuzdur, şerefimizdir. Kararlı bir şekilde tüm yuvalarımızı teslim etmek bizim milletimize borcumuzdur. 23 yıldır nasıl en hızlı ve doğru şekilde işlerimizi yaptıysak şimdi de var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Adıyaman ziyaretinde yerel medyada Gözde TV kanalını ziyaret eden Hadi Özışık barakada yayın yapmaya çok zor gerek yaşam alanı gerek teknik olarak zor şartlarda yerel basında sesini duyurmaya çalışan Gözde TV'nin yaşadıklarını gözler önüne serdi. Hepsini ve daha fazlasını gündemde yer alan diğer önemli gelişmeleri Hadi Özışık Perde Arkası'nda değerlendirdi.