Vali Gül duyurdu: İstanbul'da okullar kar nedeniyle tatil edildi

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 12 Şubat Çarşamba günü tüm okullar tatil edildi. İstanbul Valisi Davut Gül, eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini, engelli, kronik hastalığı olan ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılacağını açıkladı.

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İstanbul'da yağan ve etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

VALİ GÜL: ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL GENELİNDE OKULLAR TATİL

İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada, "Çarşamba günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi" dedi.

İşte Vali Gül'ün açıklamalasının tamamı:

İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir.

Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir.

Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır.