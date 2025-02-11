BIST 9.883
DOLAR 36,05
EURO 37,29
ALTIN 3.359,36
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Vali Gül duyurdu: İstanbul'da okullar kar nedeniyle tatil edildi

Vali Gül duyurdu: İstanbul'da okullar kar nedeniyle tatil edildi

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 12 Şubat Çarşamba günü tüm okullar tatil edildi. İstanbul Valisi Davut Gül, eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini, engelli, kronik hastalığı olan ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılacağını açıkladı.

Abone ol

İstanbul'da yağan ve etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

VALİ GÜL: ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL GENELİNDE OKULLAR TATİL

İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada, "Çarşamba günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi" dedi.

İşte Vali Gül'ün açıklamalasının tamamı:

İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. 

Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. 

Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. 

Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır. 

ÖNCEKİ HABERLER
Mansur Yavaş'tan üçlü zirve sonrası açıklama: Biriz ve beraberiz
Mansur Yavaş'tan üçlü zirve sonrası açıklama: Biriz ve beraberiz
İzmir’de korkunç olay: Bebeğini suya atan anne tutuklandı
İzmir’de korkunç olay: Bebeğini suya atan anne tutuklandı
Yenilenen Volvo XC90 Türkiye'de tanıtıldı
Yenilenen Volvo XC90 Türkiye'de tanıtıldı
Murat Kurum depremzedelere verdiği sözü böyle tuttu! Adıyaman'da dağın tepesinde imkansızı yaptılar!
Murat Kurum depremzedelere verdiği sözü böyle tuttu! Adıyaman'da dağın tepesinde imkansızı yaptılar!
Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e teşekkür telefonu
Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e teşekkür telefonu
Edirne'de yangına giden itfaiye aracını durdurduğu iddia edilen polislere soruşturma açıldı
Edirne'de yangına giden itfaiye aracını durdurduğu iddia edilen polislere soruşturma açıldı
Konya'da dini nikahlı eşini öldüren kadın gözaltına alındı
Konya'da dini nikahlı eşini öldüren kadın gözaltına alındı
Bilecik'te simit, poğaça ve ekmeğe zam
Bilecik'te simit, poğaça ve ekmeğe zam
Bloomberg: Türkiye, halka arzları yavaşlatmayı değerlendiriyor
Bloomberg: Türkiye, halka arzları yavaşlatmayı değerlendiriyor
Emine Erdoğan'dan Malezya'daki temaslarına ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan Malezya'daki temaslarına ilişkin paylaşım
Gazze'de Filistinliler evlerine döndü manzara şoke etti kırıntı bile kalmadı
Gazze'de Filistinliler evlerine döndü manzara şoke etti kırıntı bile kalmadı
Babasını sırtından bıçakladı! Dehşete düşüren olay
Babasını sırtından bıçakladı! Dehşete düşüren olay