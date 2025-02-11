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Büyükçekmece’de feci ölüm! Kendi tırının altında kaldı

Büyükçekmece’de feci ölüm! Kendi tırının altında kaldı

Büyükçekmece'de arızalanan tırını tamir etmeye çalışan sürücü, aracın hareket etmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

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Büyükçekmece'de tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Çatalca Yolu Caddesi'nde ilerleyen K.Y. idaresindeki 34 DLL 712 plakalı tır, Tepecik mevkisinde arızalandı.

Sürücü K.Y'nin arızayı gidermek için tırın altına girdiği sırada araç hareket etti. Tır, kereste fabrikasının duvarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, tırın altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cenazesi, polis ekiplerinin incelemeleri sonrası morga kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

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