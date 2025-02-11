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TCMB Başkanı Fatih Karahan’dan iş dünyasına mesaj: Öngörülebilirlik artacak

TCMB Başkanı Fatih Karahan’dan iş dünyasına mesaj: Öngörülebilirlik artacak

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Uşak ve Denizli'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek fiyat istikrarının toplumsal refaha en büyük katkıyı sağlayacağını vurguladı. Karahan, enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin değerlendirmeler yaparken, Uşak'ta kendisini davet eden ilkokul öğrencilerini de ziyaret etti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları kapsamında ziyaret ettiği Uşak ve Denizli'deki sunumlarında, toplumsal refaha en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak vereceklerini vurguladı.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre Karahan, Uşak ve Denizli'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları kapsamında bu kentlerde yaptığı sunumlarda, "Toplumsal refaha en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak vereceğiz." ifadesini kullanan Karahan, fiyat istikrarının reel sektörün yatırım kararlarında öngörülebilirliği artıracağını belirtti.

Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, enflasyonla mücadele süreci ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantılar, Karahan'ın sunumları ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Karahan, Uşak'ta Yaşar Akar İlkokulu'nu ziyaret etti

Uşak'ta Yaşar Akar İlkokulu'nu ziyaret eden Fatih Karahan, burada kendisini Uşak'a davet eden ikinci sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Yaşar Akar İlkokulu 2-B ve 2-D sınıfı öğrencileri, derslerindeki Türk lirasını tanıma etkinliği kapsamında çizdikleri para resimlerini TCMB Başkanı Karahan'a göndermişti.

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