Trabzonspor’da ayrılık: Umut Güneş Başakşehir’de

Trabzonspor, orta saha oyuncusu Umut Güneş’in 2 milyon euro bonservis bedeliyle Rams Başakşehir’e transfer olduğunu duyurdu. KAP’a yapılan açıklamada, sözleşmede 300 bin euro bonus maddesinin de yer aldığı belirtilirken, Başakşehir oyuncuyla 3.5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

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Trabzonspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Bordo-mavili takım orta saha oyuncusu Umut Güneş'in 2 Milyon Euro bonservis karşılığında Süper Lig ekibi Rams Başakşehir'e transfer olduğunu açıkladı.

TRANSFER KAP'A BİLDİRİLDİ

Bordo-mavili ekipten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Umut Güneş'in, Başakşehir Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Başakşehir Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.000.000.-EUR + KDV ve şarta bağlı bonus olarak 300.000.-EUR + KDV ödeme yapacaktır."

Rams Başakşehir ise oyuncu ile 3.5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.



