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Galatasaray'dan bir transfer daha! Lisans bildirimi yapıldı

Galatasaray'dan bir transfer daha! Lisans bildirimi yapıldı

Galatasaray, Ankaragücü’nün 2007 doğumlu stoperi Arda Ünyay’ı 500 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Beşiktaş’ın da ilgilendiği genç oyuncunun transferi için sarı-kırmızılılar devreye girerken, TFF’ye lisans bildirimi yapıldı.

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Galatasaray, Trebdyol 1. Lig ekibi Ankaragücü'nden Arda Ünyay ile anlaşmaya vardı.

Dün ciddi şekilde Beşiktaş ile anılan 2007 doğumlu stoper için Galatasaray'ın sonradan atak yaparak Başkent ekibini ikna ettiği ve bu transfer için kasasından 500 bin euro çıkacağı öğrenildi.

LİSANSI ÇIKARILDI

Galatasaray, MKE Ankaragücü'nden Arda Ünyay için TFF'ye lisans bildirimini yaptı.

Ankaragücü altyapısında yetişen Arda Ünyay, kariyeri boyunca 4'ü bu sezon olmak üzere toplamda 6 resmi karşılaşmada süre aldı.

Stoper mevkisinde görev yapan 18 Ocak 2007 doğumlu Ünyay, Türkiye Milli Takımı alt yaş kategorilerinde de 35 maça çıktı.

18 yaşındaki genç stoper, bu sezon Ankaragücü ile 4 resmi maçta sahaya çıktı. Arda Ünyay, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

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