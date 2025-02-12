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Fenerbahçe'nin eski efsane futbolcusu Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin eski efsane futbolcusu Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Oğuz Çetin, beyne pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. 61 yaşındaki Çetin, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonundaki 103 gollü şampiyonluk kadrosunun önemli isimlerinden biri olmuş, son dönemde ise futbol yorumculuğu yapıyordu.

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Fenerbahçe efsanesi Oğuz Çetin, hastaneye kaldırıldı. Beynine pıhtı atan Oğuz Çetin’in Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

OĞUZ ÇETİN KİMDİR?

Futbolculuğu döneminde; Sakaryaspor, Fenerbahçe, İstanbulspor ve Adanaspor formalarını terleten Oğuz Çetin, 8 yıl formasını giydiği Fenerbahçe'de efsane isimlerden biri olmuştu.

103 GOLLÜ UNUTULMAZ SEZONUN ÖNEMLİ PARÇASIYDI

Futbolculuğu döneminde "İmparator" lakabı takılan 61 yaşındaki Çetin, Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 kadrosunun önemli isimlerinden biri olmuştu.

Futbolculuğunun ardından Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük ve antrenörlük de yapan Oğuz Çetin; Kayseri Erciyesspor, Gençlerbirliği, Diyarbakırspor, Boluspor, Hazar Lankeran ve Büyükşehir Gaziantepspor'da teknik direktörlük görevi yürüttü.

A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük görevi de yapan Oğuz Çetin, son olarak milli takımda 2019-2024 yılları arasında gelişim direktörü olarak görev yapmıştı.

Oğuz Çetin, son dönemde televizyon ekranlarda futbolcu yorumculuğu yapıyordu.

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