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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Şehir Hatları, kentteki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Boğaz'daki gemi trafiğinin 03.10'dan itibaren çift yönlü kapandığı belirtildi.

Kentin kuzey kesimlerinde sisin etkili olduğu görüldü.

Şehir Hatları, kentteki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Duyuruya göre, 07.00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi, 07.20 Rumelikavağı-Eminönü Hattı Seferi, Küçüksu-İstinye, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hatlarında ikinci bir duyuruya kadar sefer yapılmayacak.

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