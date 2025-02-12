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Tekirdağ'da kız çocuğu babasının evinde ölü bulunmuştu baba itiraf etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tekirdağ'da kız çocuğu babasının evinde ölü bulunmuştu baba itiraf etti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir kız çocuğu babasının evinde ölü bulundu. Baba, kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımlarını gördükten sonra tartıştıklarını ve kanepede kızını boğduğunu itiraf etti.

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Alınan bilgiye göre, Hatip Mahallesi'nde yaşayan A.Y'nin (44) sosyal medya hesabındaki paylaşımından intihar girişiminde bulunacağını düşünen yakınları durumu polise ihbar etti.

Bunun üzerine A.Y'nin evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kapı çilingir vasıtasıyla açtırıldı.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde evde bulunan A.Y'nin 13 yaşındaki kızı Su Dilem Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bilekleri kesilmiş halde bulunan A.Y. ise sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eski eşini suçlayan paylaşım yaptı

A.Y'nin bir süre önce eşinden ayrıldığı ve sosyal medya hesabında eski eşini sorumlu tutan bir paylaşım yaptığı tespit edildi.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan A.Y, polislerce gözaltına alındı.

Kızını öldürdüğünü itiraf etti

Şüpheli baba A.Y. ifadesinde olay günü kızını okuldan alarak eve getirdiğini anlattı.

İfadesinde kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımlarını gördükten sonra çok sinirlendiğini ifade eden A.Y, "Eve geldikten kısa bir süre sonra bu sebeplerden dolayı kızımla tartıştık. Akabinde sinirlenerek kızımı kanepede boğdum, daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve kendi bileklerimi kestim." dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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