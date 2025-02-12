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O ülkede savaş hazırlığı! Orduya 'üst düzey talimat' verildi

O ülkede savaş hazırlığı! Orduya 'üst düzey talimat' verildi

Mısır Savunma Bakanı Abdulmecid Sakr, "silahlı kuvvetlerin çeşitli koşullar altında kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirebilmesi için Üçüncü Saha Ordusu mensuplarının savaşa hazırlık düzeylerini en üst düzeyde sürdürmelerini" istedi.

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ABD ve İsrail'in Filistinlileri sürgün planının ardından bölgede tansiyon yükseliyor. Mısır yönetiminden, Gazze'deki Filistinlilerin başka bölgelere gönderilmesine yönelik tepki geldi. Kahire, Trump'ın planına açıkça karşı olduğunu hem Washington hem de Tel Aviv'e özel olarak ileterek, Trump'ın Gazze planının Mısır ile İsrail arasındaki barış anlaşmasını da riske attığı uyarısında bulundu. Yaşanan gelişmelerin ardından Mısır Savunma Bakanlığından orduya üst düzey talimat verildi.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafız tarafından yapılan açıklamada, Üçüncü Saha Ordusu Seferberlik Komuta Merkezleri Projesi'nin ana aşamasına Mısır Savunma Bakanı Sakr ve Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fethi İbrahim Halife'nin yanı sıra çok sayıda komutanın katıldığı aktarıldı.

Silahlı kuvvetlerin oluşumları ve birimleri için savaş eğitim planı çerçevesinde gerçekleştirilen ana aşamanın birkaç gün sürdüğü aktarılan açıklamada, tatbikatın yeri ve süresine ilişkin net bilgi verilmedi.

EN ÜST DÜZEYDE HAZIRLIK TALİMATI

Açıklamada, Mısır Savunma Bakanı Sakr'ın projenin ana aşamasını takip ettiği ve bu sırada "Üçüncü Saha Ordusu mensuplarına savaşa hazırlık düzeylerini en üst düzeyde sürdürmeleri" talimatı verdiği aktarıldı.

Sakr'ın proje kapsamında görev alan bazı katılımcılarla, görevlerini yerine getirme yöntemleri ve operasyon yönetimi sırasında karşılaşılabilecek ani durumlarla başa çıkmak için en uygun kararları nasıl alabilecekleri konusunda görüştüğü duyuruldu.

Mısır Savunma Bakanının görüşmede "Üçüncü Sahra Ordusu mensuplarının en yüksek düzeyde savaş hazırlığını korumaları gerektiğini, böylece silahlı kuvvetlerin her türlü koşulda kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirebilecek kapasitede olacağını" vurguladığı aktarıldı.

Mısır Üçüncü Saha Ordusu'nun en önemli görevleri arasında ülkenin Sina Yarımadası ve Gazze Şeridi sınır hattının güvenliği yer alıyor.

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