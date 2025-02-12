İŞKUR programına başvuru başlıyor! Öğrenciler okurken para kazanacak

İŞKUR Gençlik Programı’na başvurular bugün başlıyor. Kamu üniversitelerinin örgün eğitimlerinde yer alan öğrencilerin yararlanabileceği programda öğrencilere günlük 1.083 lira ödeme yapılacak. İşte o detaylar...

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Gençlere üniversitede okudukları dönemde deneyim kazanma ve harçlıklarını çıkarma imkanı veren İşkur Gençlik Programı için başvurular bugün (12 Şubat) başlıyor.

Öğrencilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak, çalışma disiplinini kazanmalarını sağlamak ve iş hayatına dair pratik deneyimler edinmelerine destek olmak üzere devlet üniversiteleri ile işbirliğince uygulanan programdan, kamu üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilecek

Öğrencilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak, çalışma disiplinini kazanmalarını sağlamak ve iş hayatına dair pratik deneyimler edinmelerine destek olmak üzere devlet üniversiteleri ile işbirliğince uygulanan programdan, kamu üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilecek

GÜNLÜK 1.083 LİRA

Programda gençlere günlük 1.083 lira ödeme de yapılacak. Haftada en fazla üç gün süren bu programa 14 gün katılım sağlayan bir öğrenci 15 bin 162 lira kazanabilecek. Ayrıca program süresince öğrencilerin kısa vadeli sigorta primleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yatırılacak. Programa katılan devlet üniversiteleri, konuyla ilgili ilanı internet sitelerinde yayımlamaya başladı. Programdan bu yıl 200 bin, gelecek 4 yıl boyunca ise toplam 1 milyon üniversiteli öğrencinin faydalanması bekleniyor. Programın diğer detayları ise şöyle:

PROGRAM NASIL UYGULANIYOR?

En fazla haftada 3 gün çalışılabilir. Günlük çalışma süresi 7.5 saattir. Üniversitenin takdiri ile cumartesi ve pazar günleri de çalışılabilir.

SİGORTA YAPILIYOR MU?

Evet, katılımcıların kısa vadeli sigortalılığı sağlanıyor. Genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri karşılanıyor. Emekliliğe katkısı olmuyor. Ayrıca katılımcıların program esnasında başka bir yerde sigortalı olmasının önünde bir engel bulunmuyor.

BAŞVURULAR NEREYE?

Başvurular İşkur Gençlik Platformu (https://genclik.iskur.gov.tr/), İşkur Mobil uygulaması, İşkur e-şube (https://esube.iskur.gov.tr/) veya Alo 170 üzerinden yapılabilir. Zorunlu durumlarda başvurular il müdürlükleri veya hizmet merkezlerinden de başvuru yapılabilir. Başvuru yapanların İşkur kaydının bulunması gerekiyor.

NE KADAR ÖDEME ALINABİLİR?

Ödemeler günlük olarak hesaplanıyor ve günlük ücret 1.083 TL. Haftalık katılıma göre ödeme yapılıyor. Örneğin, haftada bir gün katılan bir öğrenci, ayda 4 gün katılım yaparsa ay sonunda 4 bin 332 lira (1.083 TL x 4) ödeme alacak.

HANGİ ALANLARDA ÇALIŞABİLİRLER?

Program, ağaçlandırma, geri dönüşüm, enerji verimliliği gibi sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinin desteklenmesi, kampüs altyapı ve bakım faaliyetlerinin desteklenmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi, akademik ve idari destek faaliyetleri, toplumsal hizmet ve işbirliği faaliyetlerinin desteklenmesi, öğrenci gelişim ve uyum faaliyetlerinin desteklenmesi, dijital dönüşüm ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi, girişimcilik ekosistem faaliyetlerinin desteklenmesi alanlarında uygulanabilecek.

KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Türk vatandaşı olmak. Katılımcının 18 yaşını doldurmuş olması, üniversitenin son bir yıl içinde sigortalı olmamak ve üniversitenin örgün öğrencisi olmak zorunlu. Başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde sigortalı olmamak ve programa başlama tarihinde de sigortalı olmamak gerekiyor.

KİMLER PROGRAMA BAŞVURABİLİR?

Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri programa katılabilir. Açık öğretim, uzaktan eğitim veya kaydı dondurulmuş öğrenciler programa katılamaz. Öğrenciler yalnızca kendi üniversitelerinin düzenlediği programdan faydalanabilir.

HANE GELİRİ ŞARTI NEDİR?

Hane geliri, asgari ücretin net tutarının 3 katını (66 bin 312 lira) geçmemelidir. Öğrenci yurdunda kalıyorsa gelir şartından muaftır. Ailesiyle yaşıyorsa, aile gelirleri hesaba katılır.

DEVAMSIZLIK SÜRESİ NE KADAR?

Program süresi 6 aydan azsa 7 gün, uzun sürede ise 10 güne kadar izin hakkı var.