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İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları bazı vapur seferlerini iptal etti. Beykoz-Eminönü, Rumelikavağı-Eminönü, Küçüksu-İstinye ve İstinye-Çubuklu hatlarında ikinci bir duyuruya kadar seferler yapılmayacak.

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İstanbul'da etkili olan elverişsiz hava şartları nedeniyle Şehir Hatları, bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 07.00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı, 07.20 Rumelikavağı-Eminönü Hattı, Küçüksu-İstinye, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı ile Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilmeyecek.

Yetkililer, hava koşullarının seferleri olumsuz etkilemeye devam etmesi halinde yeni iptallerin olabileceğini belirterek, vatandaşları Şehir Hatları’nın resmi kanallarını takip etmeleri konusunda uyardı.

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