Kiğılı, hazır giyim fuarı IFCO'da ilkbahar/yaz koleksiyonunu tanıttı

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, "IFCO'da Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Uzak Doğu'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyadan ilgi görmek bizim için çok değerli" dedi

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Kiğılı, İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nda (İstanbul Fashion Connection-IFCO) 2025 ilkbahar/yaz koleksiyonunu sergiledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fuar boyunca yoğun ziyaretçi ilgisiyle karşılaşan Kiğılı, koleksiyonunu sektör profesyonellerine ve moda tutkunlarına tanıttı.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (İHKİB) iştiraki İTKİB Fuarcılık AŞ tarafından organize edilen fuarda, tasarımda zamansız şıklığı ve konforu ön planda tutan Kiğılı 2025 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu, modern çizgileri ve sofistike detaylarıyla büyük ilgi gördü.

Koleksiyonda, kemik, ekru, açık mavi, kahve ve siyah tonlarından oluşan renk paleti ile yenilikçi kumaşlar, natürel jakarlar gibi özgün dokular öne çıkıyor. Ayrıca, yaz mevsimine uygun hafif pamuk ve keten içerikli parçalar koleksiyonda geniş yer tutuyor.

Öte yandan, fuarda Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Kiğılı standını ziyaret ederek markanın yeni koleksiyonu hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Hilal Suerdem, IFCO'nun moda ve perakende sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olduğunu belirtti.

Fuarda sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek yeni koleksiyonlarını tanıtma fırsatı bulduklarını ifade eden Suerdem, 'Tasarımlarımıza gösterilen yoğun ilgi, markamızın küresel pazarda güçlenmeye devam ettiğinin bir göstergesi. IFCO'da Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Uzak Doğu'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyadan ilgi görmek bizim için çok değerli.' ifadelerini kullandı.