ING Türkiye'den 2024'te 2,2 milyar lira net kar

NG Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz "ING Grubu olarak, koordinasyonunu sağladığımız ya da aracılık ettiğimiz sürdürülebilir finansman işlem sayısını 2024 yılında yüzde 70 artırarak, yaklaşık 4 milyar avro uluslararası finansmana destek olduk" dedi

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, 2024 yılına ait konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Yıl sonu itibarıyla öz kaynakları 20 milyar lira, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 21,9 olarak gerçekleşen ING Türkiye, 2024 yılında ekonomiye 104,3 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 124,8 milyar liralık kredi desteği sağladı. Bankanın mevduat büyüklüğü ise 130,6 milyar liraya yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, küresel ekonomide jeopolitik risklerin dengeleri zorladığı ve Türkiye'de para politikasının enflasyonla mücadelede olumlu etkiler yarattığı bu dönemde, ING Türkiye olarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı önceliklendirdiklerini belirtti.

Finansal tablolarında sağlam bir performans sergileyerek, bir önceki yıl sonuna göre mevduatta ve aktif büyüklüklerinde yüzde 30 oranında artış kaydettiklerini aktaran Gökgöz, 'Ayrıca, ülke ekonomisine sağladığımız kredi desteğini de geçen yıl sonuna göre yüzde 21 oranında artırdık. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'de büyüme hedefimiz doğrultusunda, müşterilerimize yüksek değer sunarken, sürdürülebilirliği işimizin merkezine almayı, eşsiz bir çalışan deneyimi oluşturmayı ve kurum kültürümüzle fark yaratmayı önceliklendirmeye devam edeceğiz.' ifadesini kullandı.

Gökgöz, üstün müşteri değeri yaratmanın ve sürdürülebilirliğin stratejik öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

'2024 yılına baktığımızda, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odağında başarılı sonuçlar elde ettiğimiz bir yıl geçirdik. Dijital dönüşüm yolculuğunda attığımız adımlarla tamamen dijital hale geldik. Türkiye'nin en sevilen dijital bankası olma hedefiyle ilerleyerek, kazandıran dijital banka anlayışımızla, müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam ettik. Bu vizyonun en güçlü yansımalarından biri olan ve günlük faiz kazanma imkanı sağlayan Turuncu Hesap'ta başlattığımız Bitmeyen Hoş Geldin Faizi ile müşterilerimize birikimlerini yüksek faizle değerlendirme fırsatı sunduk. Temmuz ayında hayata geçirdiğimiz Bitmeyen Hoş Geldin Faizi yapısının da katkısıyla önceki yılın sonuna göre, Turuncu Hesap hacmimizi 2 katına çıkardık.'

Üstün müşteri deneyimi hedefiyle ve uçtan uca dijital çözümleriyle müşterilerinin ticari faaliyetlerini desteklediklerini kaydeden Gökgöz, KOBİ Dijital ürünleriyle masrafsız, kolay ve dijital bir bankacılık hizmeti sunduklarını ifade etti.

Alper Gökgöz, şahıs işletmeleri ve limited şirketlerin, dijitalden müşterileri olabildiğini işaret ederek, 'Ayrıca, müşterilerimiz KOBİ Turuncu Hesap'ta mevduatlarını günlük yüksek faizle değerlendirerek nakit akışlarını yönetebiliyor. Cebimdeki Danışman KOBİ ile de işletmelere görüntülü görüşme ile kolay bankacılık deneyimi sunuyoruz. İşletmelerin hız ve esneklik ihtiyaçlarına yönelik ING KOBİ Hızlı Limit ile ticari kredi, taşıt ve iş yeri kredisi gibi ürünlere dijital başvuru imkanı tanıyoruz. Ayrıca, mali müşavirler, avukatlar, diş hekimleri gibi profesyonellere özel olarak tasarlanmış Profesyonel Limit ile uygun faiz oranları ve düşük masraflarla yüksek limitli krediye kolay erişim sağlıyoruz.' açıklamasında bulundu.

Sürdürülebilirliği stratejik öncelikleri arasında konumladıklarını belirten Gökgöz, şunları kaydetti:

'ING Grubu olarak sürdürülebilir bir gelecek için finansal yönetimde öncü bir rol üstleniyor ve global uzmanlığımızı ülkemize aktarıyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye'de kurumsal bankacılığın sürdürülebilir finansman alanındaki aksiyon liderlerinden biri olarak konumlanıyoruz. Türkiye odağında, ING Grubu olarak, koordinasyonunu sağladığımız ya da aracılık ettiğimiz sürdürülebilir finansman işlem sayısını 2024 yılında yüzde 70 artırarak yaklaşık 4 milyar avro uluslararası finansmana destek olduk.'