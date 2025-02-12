Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2025-EKPSS) ile yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

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ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2025-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Sınav sonucu ve kura usulü ile yapılan yerleştirme sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.