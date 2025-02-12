AKOM saat verdi: İstanbul’da 7 ilçe için sarı kodlu kar alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un yedi ilçesi için sarı kodlu uyarıda bulundu. Buna göre, Çatalca, Silivri, Başakşehir, Esenyurt, Arnavutköy, Eyüp ve Sultangazi’de gün içinde zaman zaman kar yağışının kuvvetlenmesi bekleniyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) sabah saatlerinde Avrupa Yakası’nın kuzeybatısında etkili olan yağışların, öğleden sonra Anadolu Yakası’na kayacağını bildirdi.

İstanbul’da dün belli noktalarda olağanüstü bir durum yokken, bazı ilçeler beyaza büründü.

Esenyurt’ta karlı yolda kayan otomobil önce karşı yönden gelen araca, ardından da kaldırımda yürüyen iki öğretmene çarptı. Yaralanan öğretmenler hastaneye kaldırıldı.

Pek çok sürücü ilerlemekte zorlandı. Kar akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yağış yüksek kesimlerde yer yer tipi şeklinde oldu. İstanbul Valiliği, kent genelinde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

7 İLÇE İÇİN SARI KODLU UYARI

İstanbul’da bugün havanın çok bulutlu, kent merkezinde karla karışık yağmurlu olması, yükseklerde ise kar geçişleri yaşanması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentin yedi ilçesi için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Çatalca, Silivri, Başakşehir, Esenyurt, Arnavutköy, Eyüp ve Sultangazi’de yağışların kar geçişleri şeklinde olması, zaman zaman kar yağışının kuvvetlenmesi bekleniyor.

AKOM’DAN ANADOLU YAKASINA UYARI: ÖĞLEDEN SONRAYA DİKKAT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada ise sabah saatlerinde kentin kuzeyinde görülen yağışın öğle saatlerine kadar Avrupa Yakası, öğleden sonra ise Anadolu Yakası’nda ağırlıklı olarak etkili olacağı ifade edildi.

Karla karışık yağmurun yüksek bölgelerde kar şeklinde etkili olacağına dikkat çekilen açıklamada, “Şubat ayı başlarından itibaren etkili olan yağışların akşam saatlerinden itibaren bölgemizi terk edeceği, sıcaklıkların perşembe gününden itibaren mevsim normallerine yaklaşacağı tahmin edilmektedir.” denildi.