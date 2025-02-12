Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç'tan CHP kurultayına yönelik soruşturmaya ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP kurultayına yönelik “şaibe” iddiasıyla başlatılan soruşturmada dile getirilen iddiaların Siyasi Partiler Kanunu’na göre suç teşkil ettiğini söyledi. Bakan Tunç, somut delil elde edilmesi halinde soruşturmanın derinleşebileceğini söyledi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen’in sorularını yanıtladı. Tunç şunları kaydetti:

Eylem Tok ve oğlu için iade kararı

"Yurt dışına çıktıkları anlaşıldıktan sonra hemen önce Mısır’a gitmişlerdi, ordan ABD’ye geçtikleri anlaşıldı. Biz hemen iade talebimizi ilettik. Ve orada gözaltı ve yakalama gerçekleşti. Ardından iade yargılaması süreci başladı.

Dün akşam itibariyle iade kararı verildi. Bu karar temyize tabii bir karar. İtiraz edebilirler. Kesinleştikten sonra ABD Dışişleri Bakanlığı’na gönderilir karar… Ve bakanlık da kesinleştiğinde iadelerini gerçekleştirmiş olur. Bu süreci başından beri yakından takip ettik.

Hemen kaza sonrası olay yerini terk etmek, toplum vicdanında olumsuz bir durum söz konusu… Adli soruşturma hızlı bir şekilde devam etti. ABD’deki iade yargılaması uzun sürdü. Hemen karar veremedi davaya bakan hakim.

Sahte içkiden ölümler

Ankara ve İstanbul’da sahte içki soruşturmalarında 40 kişi tutuklandı.

CHP kurultayına soruşturma

CHP’nin kurultayıyla ilgili olarak, kurultay sonrasında bir takım iddialar ortaya atıldı. İddiaları ortaya atanlar CHP mensuplarıydı. Bursa’da bir başvuru söz konusu olunca, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Ankara’ya gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmayı ocak ayında başlattı. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bir televizyon programındaki ifadelerinden sonra soruşturma tamamen gündeme oturmuş oldu. Sayın Hamzaçebi’nin de bir beyanatı oldu. Şaibe tartışmalarıyla ilgili mevcut yönetimin susmasını eleştirdiler. Bir cevap verilmesi gerektiğini söylediler.

"Somut delil varsa soruşturma devam eder"

Sadece Kılıçdaroğlu ile Hamzaçebi değil, birçok partili şaibe söylentilerini dile getirdiler. Bu iddialar Siyasi Partiler Kanunu’nun 112’nci maddesine baktığımız zaman, bu tür davranışların suç teşkil edeceğini gösteren mevzuatımız var. Bu mevzuat karşısında, bu iddialar da sürekli yayınlaştığında, partililer tarafından bir takım iddialar ortaya atıldığında, başsavcılığın bu iddiaları değerlendirmesi gerekir. Somut delil elde edilirse, bu noktada soruşturma devam eder ve yargı kararını verir.

112'nci madde neyi kapsıyor?

Siyasi Partiler Kanunu’nun 112’nci maddesi oylamaya hile karıştırılmasıyla ilgili bir madde… 112’nci madde, ön seçimler ile siyasi parti kongreleri için yapılan oylamalarla her çeşit parti görevlileri ve yedeklerinin seçimi için yapılan oylamalara ve bu oylamalarının sayımına hile karıştıranların 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılacağına yönelik hükmüne amir.

Bu suçu işleyenlerle ilgili somut delil tespit edilirse bu bir ceza soruşturmasıdır. Parti kongresiyle ilgili süreç, kongre iptalinin gerekip gerekmediğine dair ayrı bir yargılama gerektirir.